Gerçek Cinler Filmi - Son Dakika

Film, tez çalışması için iki arkadaşıyla birlikte korkutucu olayların gerçekleştiği yerlere giden Ceyhun'un hikâyesini anlatıyor.

Üniversitede yüksek lisans tezi için korku hikayelerini ve mitlerini seçen Ceyhun, yanına aldığı iki arkadaşıyla birlikte internette buldukları korkutucu olayların geçtiği yerlere giderek röportaj ve araştırma yaparlar. Fakat daha sonra bu olayların bazılarının gerçek olduğunu anlarlar. Ekip, gördükleri cin ve varlıklar karşısında Ceyhun'u yalnız bırakır. Ceyhun ise bu varlıkların gerçek olduğunu tüm dünyaya kanıtlama niyetindedir ve kamera kaydı alarak arkadaşı Murat ile araştırmaya devam eder. Fakat daha sonra cinler Ceyhun'a da musallat olarak peşinden gelirler. Ceyhun artık evde yalnız değildir ve onunla iletişime geçmeye başlarlar.

Yönetmen: Onur Aldoğan

Senaryo: Onur Aldoğan

Oyuncular: Ceyhun Sevilmiş, Rıfat Kanpara, Kuzey Demir

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Gerçek Cinler

Yapımcı Firma: Cinemoon Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 13.08.2021

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