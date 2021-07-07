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Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı - Son Dakika

Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı

07.07.2021 09:54
Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşanan olayda kendilerine ait 99 adet koyunun kaybolduğu yönünde ihbarda bulunan şahısların ihbarı üzerine olayı araştıran jandarma, şaşkına çeviren gerçeği gün yüzüne çıkardı. Koyunların, hayvan sahibinin oğlu tarafından 3 şahsa çoban köpeği karşılığında satıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonu jandarmayı arayan S.B. ve C.A. isimli şahıslar, Çıldır'ın yaylasında bulunan küçükbaş hayvanlardan 99 tanesinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu.

OĞLU SATMIŞ

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen jandarma ekipleri konu hakkında araştırma başlattı. Arama köpeği ve drone ile bölgeyi tarayan jandarma, kaybolduğu ileri sürülen koyunlara ulaşamadı. Soruşturmayı genişleten jandarma, kayıp koyunların, hayvan sahibinin oğlu tarafından farklı zamanlarda Ardahan il merkezinde üç şahsa çoban köpeği karşılığında satıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Ardahan'daki adresine baskın yapan jandarma, kayıp 99 koyunu ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı

Jandarma, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Sevgili besici kardesim çok akıllı bir oğlun var onu o islerlle koreltme ver bir üniversiteye memlekete faydalı çok işler yapar Cevap Yaz 50 7 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı - Son Dakika
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