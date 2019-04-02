Son Dakika Haberleri: Gerçek Diyarbekirspor Süper Amatör'e Dönüyor

Gerçek Diyarbekirspor Süper Amatör'e Dönüyor

1 saat önce

Diyarbakır 1. Amatör Ligi Play-Off Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Kocaköy Gençlikspor'u 1-0 yenen Diyarbakırspor, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı ve Süper Amatör Ligi'ne yükselme şansını bir hayli artırdı.

Gerçek Diyarbekirspor Süper Amatör'e Dönüyor, System.String[]
Diyarbakır 1. Amatör Ligi Play-Off Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Kocaköy Gençlikspor'u 1-0 yenen Diyarbakırspor, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı ve Süper Amatör Ligi'ne yükselme şansını bir hayli artırdı.

Seyrantepe tesislerinde oynanan maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona ererken, 80. dakikada Hasan İnci'nin asistinde kafayla topu ağlara gönderen Senegalli İbrahim Cisse, Diyarbakırspor'u galibiyete taşıdı. Gelecek hafta Diyarbakır Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Diyarbakırspor, bu maçı kazanması halinde bitime iki hafta kalan Süper Amatör Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:55 Kaynak: İHA

Kocaköy, Diyarbakır, Diyarbakırspor, Spor
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