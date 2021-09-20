Gerçek, ev sahibi gelince ortaya çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Gerçek, ev sahibi gelince ortaya çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir vatandaştan, Yedi Eylül Mahallesi 1017 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan arkadaşından haber alamadığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar edilen adreste yabancı uyruklu birilerinin yaşamadığını öğrenen ekipler, gerekli araştırmaların ardından evde yaşayan A.K.'ye ulaştı. Akşam saatlerinde polis ekiplerini harekete geçiren ihbarın asılsız olduğu ise ev sahibi A.K.'nin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.K. karşısında polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemezken, evde kendisinden başka kimsenin yaşamadığını belirtti. A.K.'nin rızası ile ekipler evi kontrol ederken, bölge sakinleri de asılsız ihbarda bulunarak ekipleri oyalayanlara sitem etti. - AYDIN