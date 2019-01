Gerçek Fenerbahçe'yi Göstermek İstiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'de, Alman asıllı Rus oyuncu Roman Neustaedter, kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenledi.



Sarı-lacivertli oyuncu, "Takım halinde çok çalışıyoruz, çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Sıkı çalışıyoruz. İkinci yarıda gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz." dedi.



Aldıkları kötü sonuçların sadece bireysel oyuncu performanslarıyla açıklanamayacağının altını çizen Neustaedter, "Yalnızca kendi performansımı yargılamak istemiyorum, bu bana bağlı bir durum değil. Takım halinde kazanıp kaybediyoruz. Sadece 11 kişi de değil, tüm takım halinde ne yaparsak yapıyoruz. İlk yarı çok kötü bir görüntü sergiledik. Şu anda futbola dair her şeyi çalışıyoruz. Hocanın bizden ne istediğini anlamaya çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediklerini tam olarak uygulayınca her şeyin daha iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Deneyimli futbolcu, ilk yarıdaki kötü gidişlerinin sebeplerini ise şu sözlerle açıkladı:



"Her şey bir araya geldi. Öyle bir dönem yaşadık ki sanki her şey bize karşıydı. Malatya, Göztepe maçlarından başlayan bir süreç; çok pozisyon bulduk, rakibimizin bir pozisyonu vardı ve gol oldu. Futbolda bazen aşağı doğru gidiyorsunuz ve yukarıya çıkmak zor oluyor. Daha çok çalışmalıyız. Daha çok inanmalıyız, takım içerisinde gördüğüm durum bu yönde umut veriyor. Takım içindeki enerjiyi ve pozitifliği görüyorum. İçinde bulunduğumuz durumu değiştirmek istiyoruz. İkinci yarıya bu düşünce tarzıyla başlayacağız."



Rus futbolcu, Sadık Çiftpınar transferi hatırlatılarak yöneltilen forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Forma giymem benim performansıma bağlı, çok çalışıyorum. Takımım için her şeyimi vermeye çalışıyorum. Formamı kaptırmak istemiyorum." diye konuştu.



Teknik direktör Ersun Yanal ile takımda pozitif bir hava oluştuğunu aktaran Neustaedter, "Her hoca farklıdır, farklı bir felsefesi, çalışma tarzı vardır. Oyuncularına bunu aktarma şekli de farklıdır. Ersun hoca da gördüğüm kadarıyla hep pozitif düşünüyor. Onun görmek istediği takım birbiri için mücadele eden oyunculardan kurulu bir takım. Ben bunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.



"Kadro dışında kalanların dönmesi hepimizi mutlu etti"



Sarı-lacivertli futbolcu, kadro dışı kalan futbolcuların affedilmesine ilişkin, "Kimse takımın dışında kalan oyuncuların durumundan mutluluk duymuyordu. Çünkü herkese ihtiyacımız var. Kadro dışında kalanların geri dönmesi hepimizi mutlu etti." dedi.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Neustaedter, kendisine gelen bir transfer teklifinin bulunmadığını, şu an için geleceği hakkında bir kararı olmadığını belirtti.



Neustaedter, Martin Skrtel ile Antalyaspor'la berabere kaldıkları maç sonrasında yaptıkları fotoğraf paylaşımının çok eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:



"Herhangi bir şey yapmaya çalışmadık. 24'ü gecesi bizim için Noel gecesi. Tamamen Noel ile alakalı bir durumdu. Kırmızı kart görmemin ardından böyle bir şeyin olması için kötü bir zamanlama diyebilirim. Burayı umursamama gibi bir durumumuz yok. Martin ve ben bu takım için saha içerisinde her şeyi yapıyoruz. Bunu da herkes biliyor. Daha sonra paylaştığım fotoğraf için özür diledim zaten, bu konuyu artık kapatalım."

