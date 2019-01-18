Son Dakika Haberleri: Gerçek Hayatta Battle Royal! ( Aırsoft )

Gerçek Hayatta Battle Royal! ( Aırsoft )

1 saat önce

Merhaba arkadaşlar bu videomuzda PUBG Gerçek Hayatı canlandırdık.

Merhaba arkadaşlar bu videomuzda PUBG Gerçek Hayatı canlandırdık. Abazanlar takımında; Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Enes Batur yer aldı. Halkalı Şeker takımında; Kedi Mari, Fatih Yasin, Arda Bektaş ve Nazlı Sert yer aldı. Bakalım bu kıyasıya mücadelede hangi takım hayatta kaldı?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:39 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

Komşuların Cenazesine Katılmadığı Annesini Bisikletiyle 5 Kilometre Tek Başına Taşıyıp Defnetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:30:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerçek Hayatta Battle Royal! ( Aırsoft )
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]