Gerçek Hayatta Battle Royal! ( Aırsoft )
1 saat önce
Merhaba arkadaşlar bu videomuzda PUBG Gerçek Hayatı canlandırdık.
Merhaba arkadaşlar bu videomuzda PUBG Gerçek Hayatı canlandırdık. Abazanlar takımında; Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Enes Batur yer aldı. Halkalı Şeker takımında; Kedi Mari, Fatih Yasin, Arda Bektaş ve Nazlı Sert yer aldı. Bakalım bu kıyasıya mücadelede hangi takım hayatta kaldı?
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:39 Kaynak: Youtube
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