Gerçek Hayatta Battle Royal! ( Aırsoft )

Merhaba arkadaşlar bu videomuzda PUBG Gerçek Hayatı canlandırdık.

Merhaba arkadaşlar bu videomuzda PUBG Gerçek Hayatı canlandırdık. Abazanlar takımında; Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Enes Batur yer aldı. Halkalı Şeker takımında; Kedi Mari, Fatih Yasin, Arda Bektaş ve Nazlı Sert yer aldı. Bakalım bu kıyasıya mücadelede hangi takım hayatta kaldı?

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