Gerçek İletişime Anka Frekansı İle Geçebilirsiniz!

Başaran, "Ruhsal, Fiziksel tüm problemleri çözebilmek ve mucize ötesi bir hayata geçmek için onun bilinçaltı nedenini görebilmek gerekir" dedi.

Hikâyem Gördüğüm Rüya ile Başladı

Murat Başaran'nın hikâyesi gördüğü bir rüya ile başlıyor. Başaran devamını şöyle anlatıyor, "Gördüğüm bir rüya üzerine Manisa Spil Dağına çıkarak, Anka Kuşu ile gerçekte de karşılaştım. O dönem bunu canlı yayında herkesle paylaşmıştım.Küllerimden yeniden doğarak, Anka Frekansı'na yükseldim. Kendi hayatlarının içinde kaybolmuş, ne yapacağını bilemeyen, bir yol, çare arayan insanları Anka Frekansına uyumlayarak küllerinden yeniden doğmalarına yardımcı oluyorum. Bunun üzerine yapmış olduğum araştırmalar, birebir sohbetler, Türk dünyası ve Dünya üzerindeki birçok uzman eğitmen ve bilim dünyasının kabul ettiği üstatlardan yüz yüze olarak aldığım bilgi, eğitim, deneyim ve kitaplarından yola çıkarak 'Anka Frekansı'sistemini geliştirdim"

Düşünceler Değiştirilerek Gelecek Şekillendirilebilir

Bilinçaltının alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimizin bir sonucu olduğunu dile getiren Murat Başaran, sözlerine şöyle devam etti, "Anka frekans enerjisi ile düşüncelerinizi değiştirerek geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. 'Kozmik Bilinçaltı Dili ve Mucize Ötesi Eğitimi' sayesinde geleceğinizi şekillendirmeyi öğrenin. Bu eğitimler sonunda; bilinçaltınızda yaşananları kolaylıkla öğrenebilecek, korkularınıza bakış açınız değişecek ve ondan nasıl kurtulacağınızı birebir göreceksiniz. Bütün bunların dışında bu eğitim size çocuğunuz ile iletişime geçemeye, iş hayatında başarıyı yakalamaya, aile ilişkilerinde sorunların çözümünde yardımcı olacaktır"

Geleceğin Eğitimi Bugünden Başlıyor

Anka Kozmik Bilinçaltı Dili ve Mucizeler okulunda hayal edilen hayatın nasıl yaratılacağını öğretmek için son teknoloji sibermetrik hücreler ve duygular arası konuşma bilimiyle birleştirildiğinin üzerinde duran Murat Başaran, "Bilinçaltının anladığı bir dilin var olduğu gibi, bilinçaltında yapılan değişikliğin sabitleşmesi içinde onun anladığı yöntem ve kodlamalar vardır. Çoğu eğitimci bu sırrı kendilerine bağımlı kişiler yetiştirmek için söylemezler, farkına varanları ise hemen çeşitli bahanelerle uzaklaştırırlar, veyahut bunun farkında bile olmayabilirler. Oysaki kişinin kendisi olması, küllerinden yeniden doğması için bu tekniklerin paylaşılması zaruridir, Bilinçaltına sembollerle yapılan kodlamaların bilinç altına etkisinin zayıf kaldığı, enerjisini kişiye bağımlı kıldığı, enerjisiyenilendikten sonra bilinçaltı sırlarını tekrar keşfetmemiz gerekliliği doğmuştur" diyerek, bilinçaltının ve onu anlamanın önemine vurgu yaptı.

Eğitim Neler İçeriyor?

Eğitimin içeriğinden bahseden Kozmik bilinçaltı dili ve mucize ötesi eğitmeni Murat Başaran, bilinç ve bilinçaltı nedir? Sorusuyla başladıklarının altını çizdi. Başaran, "Eğitimimize çok önemli bir soru olan bilinç ve bilinçaltı nedir? Sorusuyla başlıyoruz.Ruhun varlığınla uyumlama birmi testi, anka frekansına uyum, hızır frekansına uyum eğitimleriyle kişilerin vücutları ile iletişime geçmesini sağlıyoruz. Eğitimin ilerleyen safhalarında ise bilinçaltının temeline inerek nasıl oluştuğuna bakıyoruz. Bu eğitimler sayesinde bilinçaltına yerleşmiş kötü alışkanlıklardan ya da hastalıklardan kurtulmak mümkün" diye konuştu.