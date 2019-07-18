GERÇEK MADRİD'İN SAPUTO STADIUM'DA AÇIK EĞİTİM TOPLANTISI
2 saat önce
Real Madrid'in Zinedine Zidane gözü altında olan kadrosu, Montreal'de Saputo Stadyumu'nda açık bir antrenman yaptı ve taraftarları memnun ettikleri son bir forma imzaladılar.
Real Madrid
'in Zinedine Zidane
gözü altında olan kadrosu, Montreal
'de Saputo Stadyumu'nda açık bir antrenman yaptı ve taraftarları memnun ettikleri son bir forma imzaladılar.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:05
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı Fenerbahçe Beko Derrick Williams'ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi Galatasaray, Falcao ile anlaştı