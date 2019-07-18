Son Dakika Haberleri: GERÇEK MADRİD'İN SAPUTO STADIUM'DA AÇIK EĞİTİM TOPLANTISI
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GERÇEK MADRİD'İN SAPUTO STADIUM'DA AÇIK EĞİTİM TOPLANTISI

2 saat önce

Real Madrid'in Zinedine Zidane gözü altında olan kadrosu, Montreal'de Saputo Stadyumu'nda açık bir antrenman yaptı ve taraftarları memnun ettikleri son bir forma imzaladılar.

Real Madrid'in Zinedine Zidane gözü altında olan kadrosu, Montreal'de Saputo Stadyumu'nda açık bir antrenman yaptı ve taraftarları memnun ettikleri son bir forma imzaladılar.
GERÇEK MADRİD'İN SAPUTO STADIUM'DA AÇIK EĞİTİM TOPLANTISI
Zinedine Zidane, Real Madrid, Montreal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:05 
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