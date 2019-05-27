Son Dakika Haberleri: GERÇEK MADRİDİN EN İYİ ŞAMPİYONLARI LİG YOLU AMAÇLARI 2018-19

GERÇEK MADRİDİN EN İYİ ŞAMPİYONLARI LİG YOLU AMAÇLARI 2018-19

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sırasında Real Madrid'in Santiago Bernabéu deplasmanındaki en iyi hedeflerinin tadını çıkarın sezon. Gareth Bale, Lucas Vazquez, Toni Kroos ve Karim Benzema'nın Çabaları!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sırasında Real Madrid'in Santiago Bernabéu deplasmanındaki en iyi hedeflerinin tadını çıkarın

sezon. Gareth Bale, Lucas Vazquez, Toni Kroos ve Karim Benzema'nın Çabaları!
GERÇEK MADRİDİN EN İYİ ŞAMPİYONLARI LİG YOLU AMAÇLARI 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:06 
Gareth Bale, Karim Benzema, Real Madrid, Spor
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