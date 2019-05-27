GERÇEK MADRİDİN EN İYİ ŞAMPİYONLARI LİG YOLU AMAÇLARI 2018-19
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sırasında Real Madrid'in Santiago Bernabéu deplasmanındaki en iyi hedeflerinin tadını çıkarın
sezon. Gareth Bale, Lucas Vazquez, Toni Kroos ve Karim Benzema'nın Çabaları!
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:06
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