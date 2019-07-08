Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor
51 dakika önce
Türkiye'de eşeğe ters binen ak sakallı mizah ustası olarak bilinen Nasreddin Hoca, dünyada farklı isimlerle anılıyor. Adeta halk kahramanı gibi sevilen bu kişi kim? Nasreddin Hoca nerede yaşadı? O gerçek bir kişilik mi yoksa mitoloji dünyasından bir karakter mi? Özbeklere sorduk.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:22
'de eşeğe ters binen ak sakallı mizah ustası olarak bilinen Nasreddin Hoca
, dünyada farklı isimlerle anılıyor.
Güldürü ve hiciv üstadının hikayeleri, Çin'den Arap topraklarına, Avrupa
'dan Orta Asta'ya kadar birçok ülkede varlığını günümüzde de devam ettiriyor.
Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi
Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı
İstanbul'da 5 liraya günübirlik tatil fırsatı
Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber