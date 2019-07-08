Son Dakika Haberleri: Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor
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Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor

51 dakika önce

Türkiye'de eşeğe ters binen ak sakallı mizah ustası olarak bilinen Nasreddin Hoca, dünyada farklı isimlerle anılıyor. Adeta halk kahramanı gibi sevilen bu kişi kim? Nasreddin Hoca nerede yaşadı? O gerçek bir kişilik mi yoksa mitoloji dünyasından bir karakter mi? Özbeklere sorduk.

Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor, System.String[]
Türkiye'de eşeğe ters binen ak sakallı mizah ustası olarak bilinen Nasreddin Hoca, dünyada farklı isimlerle anılıyor.

Güldürü ve hiciv üstadının hikayeleri, Çin'den Arap topraklarına, Avrupa'dan Orta Asta'ya kadar birçok ülkede varlığını günümüzde de devam ettiriyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:22 
Nasreddin Hoca, Türkiye, Dünya
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