Gerçek Olamaz filminin dünya prömiyeri 43. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yapılacak - Son Dakika

Başrollerini Gönül Nagiyeva ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Gerçek Olamaz' adlı sinema filminin dünya prömiyeri 43. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yapılacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Korhan Uğur ve Gönül Nagiyeva'nın birlikte yaptığı film, 23 Nisan saat 15: 30'da Moskova'nın en büyük salonlarından biriOktyabr Festival Merkezi 5. Hall'da sinemaseverlerle buluşacak.

Gerçek Olamaz filmi daha önce Around Films Festival Paris festivalinde 'En İyi Sinematografi kategorisinde, Los Angeles La Femme Festivali'nin özel seçkisinde, Saint Petersburg White Nights Film Festival'inde 'En İyi Senaryo' kategorisinde ve Festival Internazionale Del Cinema Di Salerno özel seçkisinde finalist oldu. Aynı zamanda filmin tanıtımı için yazılan 'Leyla's Song' şarkısı Palm Beach International Music Awards festivalinde En İyi JAZZ şarkısı kategorisinde finalist oldu.

Drama türünde çekilen filmde, Jazz müzisyeni Leyla ve fotoğrafçı Murat'ın aşk hikayesi anlatılıyor.