Son dakika haberleri | Gerçek polislere inanmadı, 51 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Gerçek polislere inanmadı, 51 bin TL dolandırıldı

13.10.2022 14:58

Son dakika gelişmesine göre Gerçek polislere inanmadı, 51 bin TL dolandırıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.

Gerçek polislere inanmadı, 51 bin TL dolandırıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Gerçek polislerin güçlükle ikna ettiği kadın 51 bin 800 TL dolandırıldı.

Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde yaşandı. İddiaya göre, kendisini Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Ö.S. olarak tanıtıp sahte sicil numarası veren bir kişi, aradığı kadını banka hesabında ki 51 bin 800 TL'sini hesabına yatırtarak dolandırdı. Dolandırıcıların ziynet eşyalarını da bozdurup aynı hesaba yatırmasını istediği kadının ikinci kez bankaya gelerek sürekli telefonla görüştüğünü fark eden görevliler dolandırıcılıktan şüphelenip polise haber verdi. Olay yerine gelen gerçek polislere inanmayan kadın güçlükle ikna edilebildi. Telefonu kapattıktan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, ifadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan kadın kendisini dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Gerçek polislere inanmadı, 51 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:55 Yaptığı gaflarla sık sık gündem olan Biden, bu sefer de oğlunun ölüm sebebini yanlış söyledi
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:45 Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 19:22:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Gerçek polislere inanmadı, 51 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement