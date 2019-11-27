Gerçek şeflerin arenası
6 saat önce
Programda 8 kadın ve 8 erkek yarışmacı, 'en iyi şef' olabilmek için mücadele edecek.
Programda 8 kadın ve 8 erkek yarışmacı, 'en iyi şef' olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılar, gerçek bir restoranda gerçek müşterilere servis yapacak. Restoranı ünlü şef Batuhan Piatti, meslektaşları Pınar İshakoğlu ve Sinan Büdeyri ile beraber yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:33
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