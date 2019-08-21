Son Dakika Haberleri: Gerçekle kesişen düşler, kâbuslar, hayaller
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Gerçekle kesişen düşler, kâbuslar, hayaller

1 saat önce

Öykünün büyük ustası Cemil Kavukçu, yeni kitabı Balyozla Balık Avı'nda günlük hayatın içine gizlenmiş sıra dışı anları anlatıyor.

Gerçekle kesişen düşler, kâbuslar, hayaller, System.String[]

Her zamanki usta kalemiyle ve derinlere inen gözlem gücü ve yıllarla bilenmiş yalın diliyle karar anlarının, kökü derinlere inen korkuların, karakterlerin hayatındaki önemli dönemeçlerin ve gelip geçen zamanın izini sürüyor.

Her acının, hırsın, beklentinin, arzunun, yıpratıcı düşlerin yorulup soluğunu tüketeceği bir nokta vardır ve ben oraya varmak istiyorum. Bunun için her şeye katlanacağım. Çünkü aradığım huzur orada.

Balyozla Balık Avı; Sedat Simavi, Erdal Öz, Yaşar Nabi Nayır ve Sait Faik gibi ödüllerin sahibi usta yazarın yeni öykülerini bir araya getiriyor. Beklenmedik rastlantıları, tüm bir geçmişe ışığını düşüren tuhaf karşılaşmaları, kâbusları, hatırlamaları, aydınlanmaları, absürdlükleri ve hüsranla sonlanan arayışları anlatan öyküler, hayata hikâyelerin penceresinden bakan Cemil Kavukçu'nun içgörüsü ve yalın üslubuyla parıldıyor.

Bu kitaba ilgi duyanlar için ek öneriler: Sadık Aslankara – Ondancı; Murat Gülsoy - Ve Ateş Bizi Tüketiyor; Ayfer Tunç - Suzan Defter; Mahir Ünsal Eriş - Sarıyaz

Cemil Kavukçu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
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