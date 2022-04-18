"Gerçekler ile yüzleşme zamanı geldi" - Son Dakika
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"Gerçekler ile yüzleşme zamanı geldi"

18.04.2022 17:00
"Gerçekler ile yüzleşme zamanı geldi"

Başrollerinde Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı TRT1'in yeni dizisi Kara Tahta, dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor...

TRT 1'in iddialı yapımları arasında gösterilen "Kara Tahta", 20 Nisan Çarşamba günü dördüncü bölümüyle izleyiciyle ile buluşacak. Peki, tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizinin üçüncü bölümünde neler olacak?

"Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

Münevver, Bekir'i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas'la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak'ın cevabını almak istediği sorular için Atlas'ın bir tercih yapması gerekir. Atlas'ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler.

İskender'in istediği parayı Bekir'den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. "

Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

YORUMLAR
500
Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu? Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu? Kara Tahta nerede çekiliyor? Kara Tahta dizisi nerede, hangi il ve ilçede çekildi? Dizideki çekimler nerede yapıldı? İstanbul mu Edirne mi? Kara Tahta nerede çekiliyor? Kara Tahta dizisi nerede, hangi il ve ilçede çekildi? Dizideki çekimler nerede yapıldı? İstanbul mu Edirne mi? Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek? Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek?

Cengiz Bozkurt, Furkan Andıç, Miray Daner, Kara Tahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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