Gerçeklerden Uzak Senaryolarla Kendilerini Avutuyorlar"
12 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter
hesabından yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti
oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:28 Kaynak: AA
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