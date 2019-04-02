Son Dakika Haberleri: Gerçeklerden Uzak Senaryolarla Kendilerini Avutuyorlar"

Gerçeklerden Uzak Senaryolarla Kendilerini Avutuyorlar"

12 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor.

Gerçeklerden Uzak Senaryolarla Kendilerini Avutuyorlar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:28 Kaynak: AA

Twitter, İbrahim Kalın, Güncel
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