Gerçekleri tarih yazar trendleri ben - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gerçekleri tarih yazar trendleri ben - Son Dakika Magazin

Gerçekleri tarih yazar trendleri ben

6 saat önce

Şöyle bir hava almaya... ya ne havası ne çıkması? Dışarıdaki havanın farkında mısınız siz? Yemin ediyorum sadece işe gitmek için mecburen çıkıyorum dışarıya. Yoksa hiç işim olmayacak.

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Şöyle bir hava almaya... ya ne havası ne çıkması? Dışarıdaki havanın farkında mısınız siz? Yemin ediyorum sadece işe gitmek için mecburen çıkıyorum dışarıya. Yoksa hiç işim olmayacak. Marta kadar hava falan almasam hiç dert etmem. Evde paşa paşa oturdum. Otururken de sıkıldım. 2020'ye bir trendsetter olarak yön vermeye karar verdim. İşte sizin için gözümü karartıp hazırladığım trend tahminlerim...


? Seyahat:


Salda Gölü'ne Türkiye'nin Maldivler'i deme trendi bu yıl da sürecek. Maldivler'i görme yüzdesi oldukça düşük bir toplum olarak bu yalana inanmaya devam edeceğiz. Doğu'nun Paris'i olarak anılan illerin sayısının 4'den 7'ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca bir ilimizin Kuzey'in Johannesburg'u, birinin de Batı'nın Bangkok'u olarak atanması öngörülüyor.


? Sosyal medya:


"A ne kadar komik" dediğimiz Instagram hesapları biraz güldürdükten sonra kapı kapı dolaşan satıcı gibi, ürün iteleme faaliyetlerine hız verecek. Ürünlü espriler o kadar komik olmamaya devam edecek. Ahmet Davutoğlu'nun ardından, başka yaşını başını almış isimler de gözlerini karartıp TikTok'a girecek. Ancak 'Gençler neredeyse biz de oradayız' mottosu geri tepecek. Çünkü gençler siz yoksunuz diye bir sosyal medyadan kalkıp diğerine taşınıyor zaten.


? Medya:


Herkes bir gün 15 dakikalığına YouTuber olacak. Medya olarak komple o taraflara taşınmaya devam edeceğiz. Ayrıca podcast'ten de bol bol randıman alacağız.Dolayısıyla evdeki televizyonun da radyonun da bozulduğunu bile açmadığımız için fark etmediğimiz bir yıl bizi bekliyor. Türkiye özelinde 'dijital, matbuyu öldürdü' söylemi hız kazanırken dünyada öyle bir şey olmayacak. Onlar dijitaliyle, basılısıyla aslan gibi yollarına devam edecekler.


? Beslenme:


Avokado fiyatlarındaki artış sürecek. Blackberry'nin adedi 2 lira bandını aşacak. Böylece iyi beslenmenin nasıl bir şey olduğunu mükemmelen kavramamıza rağmen pratiğe geçirmekte sıkıntı yaşamaya devam edeceğiz. Aşırı dozda çedar peyniri ve olur olmaz her yere fıstık serpme işinde azalma bekliyoruz ama söz veremiyoruz.


? Müzik:


Rap'ten devam edeceğiz, hiç konuşmaya bile gerek yok.


? Moda:


Türkçemize simültane tercümeyle gelen 'zamansız' ve 'çabasız' kavramları varlıklarını sürdürecek. Bu kavramları hakkıyla sindirenler şıklıklarına şıklık katacaklar. Kendilerine kolay gelsin. Ben kendi adıma son derece rahat bir giysi olan eteğin erkekler tarafından kullanılması toplum nezdinde kabul edilebilir hale gelene kadar konuyla ilgilenmeyi reddediyorum.

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:34 
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