Nikah memurundan skandal hata! Gelini başka bir adamla evlendirdi - Son Dakika
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Nikah memurundan skandal hata! Gelini başka bir adamla evlendirdi

02.01.2023 12:41

Gerçekleşen nikahla evlendiğini düşünen genç çift, büyük bir hatanın yaşanmasının ardından neye uğradığını şaşırdı. Çünkü nikah memuru tarafından T.C. kimlik numarasındaki bir rakamın yanlış yazılmasından dolayı gelin, başka bir adamla evlendirildi. Akılalmaz hata ise nikahtan birkaç gün sonra ikametgah taşımak istedikleri zaman ortaya çıktı.

Evlendiğini düşünen genç çift, nikahtan birkaç gün sonra ortaya çıkan büyük hatayla hayatlarının şokunu yaşadı. Çünkü nikah memuru, damadın T.C. kimlik numarasını yanlış yazınca gelini başka bir adamla evlendirdi. Olay nikahtan birkaç gün sonra ikametgah taşımak istediklerinde anlaşılırken yaşanan talihsiz durumların ardından damadın da içine kuşku düştü. Neye uğradığını şaşıran çift gerginlik yaşadı. Bunun üzerine de genç çift, daha balayına bile çıkamadan ayrıldı.

Show Haber'de yer alan habere göre; damat "Büyük bir hata, skandal. Evlendim sandığım kadın, 2-3 gün başkasıyla evli kaldı" şeklinde konuştu. Akıllara durgunluk veren olay nikah memurunun yaptığı büyük bir hata nedeniyle oldu. Nikah memuru yaptığı hatayla gelini yanındaki damatla değil, başka bir adamla evlendirdi.

Damat "İnsanlar duyunca dalga geçiyor. Benim balayına gidip mutluluk yaşamam gerekirken bana acıyı yaşattılar." dedi.

Damadın 6 aydır görüştüğü kız arkadaşıyla evlenme kararı aldığı belirtilirken damat "Biz severek çok güzel bir yola başvurduk" ifadelerini kullandı. Genç çift 24 Aralık'ta nikah masasına oturdu. Ancak en mutlu günleri adeta kabusa döndü.

Damat "Belediyenin bir hatası beni buraya kadar sürükledi. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı." şeklinde konuştu.

Talihsiz gençler başlarına gelen kötü olayı ise ikametgah taşımak istediklerinde anladı. Damat, evliliğinin 3. gününde sözde eşinin kendisini aradığını ve neler söylediğini anlattı. Damat "'Ben şoktayım' gibi bir cümle kullandı. 'Ne oldu?' dedim. Uykumdan uyandım. 'Anlayamadım' dedim. 'Ben başkasıyla evli gözüküyorum. Bu nasıl oluyor?' dedi. O an kaynar sular başımdan aşağı döküldü" ifadelerini kullandı.

"T.C. KİMLİK NUMARASININ BİR RAKAMINDAN DOLAYI..."

Bunun üzerine genç çift, belediyeye gidip ne olduğunu anlamaya çalıştı. Damat "'1 gün bekleyin, Ankara'yı arıyoruz' dediler. T.C. kimliğinin 1 rakamından dolayı bir başkasıyla sistemde evli gözüktüğünü söylediler." şeklinde konuştu.

Yapılan büyük hatayla, bir rakam yüzünden gelin başkasıyla evlendirilmişti. Damat "'Hatayı düzeltmeye çalışıyoruz' dediler. Sonra benimle evlendirdiler." dedi.

Fakat hata düzeltilene dek soru işaretlerinin damadın içini kemirdiği ve çift arasında yaşanan gerginliğin faturasının da ağır olduğu belirtildi. Son olarak damadın elinde yalnızca evlilik cüzdanı kaldı çünkü tüm yaşananların üstüne çift bir de ayrılma kararı aldı.

Damat "Kız arkadaşımla aram bozuldu. Biz zor şartlar altında geldik nikahımızı kıydık. Şimdi bitmiş durumdayız. Evliliğim bitti" dedi.

İki genç nikah memuru ve belediye hakkında suç duyurusunda bulunurken damat "Ailem perişan. Evliliğimin bittiğine mi yansınlar, böyle bir hatayla karşılaştığımıza mı yansınlar" ifadelerini kullandı.

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