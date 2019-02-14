Son Dakika Haberleri: Gerçekleşen Üçlü Zirvede Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Geri Dönmeleri Konusunu da Ele...

Gerçekleşen Üçlü Zirvede Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Geri Dönmeleri Konusunu da Ele...

1 saat önce

IHAAW180123-SIY/14-02-2019- Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz" dedi.

Gerçekleşen Üçlü Zirvede Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Geri Dönmeleri Konusunu da Ele..., System.String[]
IHAAW180123-SIY/14-02-2019

- Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz" dedi. 14.02.2019 18: 01: 23 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:07 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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