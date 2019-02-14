Gerçekleşen Üçlü Zirvede Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Geri Dönmeleri Konusunu da Ele...
1 saat önce
IHAAW180123-SIY/14-02-2019- Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz" dedi.
IHAAW180123-SIY/14-02-2019
- Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz" dedi. 14.02.2019 18: 01: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:07 Kaynak: İHA
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