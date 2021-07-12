ABD'de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı. Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez fırtınalı bir havada golf oynuyordu.
Genç golfçü Gomez'in topa vurduğu sırada havadayken yıldırım çarptı. Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez'in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.
Milyonda bir yaşanabilecek olayın ardından duygularını paylaşan Gomez, "Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Dünya › Gerçekleşmesi çok zor bir ihtimaldi! Havada uçan golf topuna yıldırım çarptı, o anlar kamerada - Son Dakika Dünya