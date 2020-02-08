Gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

6 saat önce

Amasya'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Amasya'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Amasya Belediyesi Makine İkmal hizmet binasının bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD'a, merkez üssü Helvacı mevkisi olan 6,5 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara yol açtığı ihbarı geldi. Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, göçük altında kalanları kurtarmak için ekipler çaba harcadı.

Yaralı kurtarılan afetzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı. Deprem sonrası bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, deprem tatbikatıyla olası afet durumunda kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde afet alanına yetişip gerekli müdahaleleri yapma yeteneğini artırmak istediklerini söyledi.

Depremin ne zaman ve nerede olacağının bilinemeyeceğini, bu nedenle yarın bir afet meydana gelecekmiş gibi hazır olmak gerektiğini vurgulayan Sarı, "Deprem ve yangın insanların elinde olmayan bir durum. Biz de fay hattındayız, depreme karşı hazırlıklı, uyanık, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Yangınlar da öyle, alınacak tedbirler bellidir. Akıl ve zekayla hareket edip, teknik ve teknolojiden uzak kalmamamız lazım." dedi.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Burhan Özü de itfaiye, polis ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde oluşabilecek durumları yönetmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Amasya'mızda böyle bir durum vuku bulması halinde belediyemiz, itfaiyemiz, AFAD ve sağlık müdürlüğümüz, tüm birimlerimizle kendi kapasitemizi test etmek amacıyla tatbikat senaryosu hazırlandı." diye konuştu.

Gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Türkiye, İtfaiye, Amasya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir
İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:08:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]