Gerçekten İşe Yarıyor mu? | Serengeti Sürüş Gözlüklerini Denedik!

CARMEDYA.COM – Sürüş gözlüğü konusunda birbirinden farklı markalar piyasada yerini almış durumda. bizde bu markalar arasında prestijli olan Serengeti markasının ürettiği sürüş gözlüklerini test etme fırsatı yakaladık. Sürüş gözlüğü ne işe yarıyor? Allassio Serengeti modeli tasarım ve malzeme kalitesi olarak çok iyi durumda. Yoğun ışığa maruz kaldığınızda gözbebekleriniz küçülür, gözleriniz kısılır ve gözlerinize daha az...The post Gerçekten işe yarıyor mu? | Serengeti sürüş gözlüklerini denedik! appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM -



Sürüş gözlüğü konusunda birbirinden farklı markalar piyasada yerini almış durumda. bizde bu markalar arasında prestijli olan Serengeti markasının ürettiği sürüş gözlüklerini test etme fırsatı yakaladık.











Sürüş gözlüğü ne işe yarıyor?



Allassio Serengeti modeli tasarım ve malzeme kalitesi olarak çok iyi durumda. Yoğun ışığa maruz kaldığınızda gözbebekleriniz küçülür, gözleriniz kısılır ve gözlerinize daha az zararlı ışık temas eder. Yani gözleriniz doğadan ve ışık kaynağından gelen zararlı ışınları filtreler. Işığın yoğunluğu azaldığında ise gözbebekleriniz büyür, gözleriniz açılır ve gözlerinize daha fazla ışık temas eder. Güneşin tepede olduğu uzun yolculuklarda yoğun ışığa karşı tedbir amaçlı güneş gözlüğü kullandığınızda tercih ettiğiniz gözlüğün camında UV filtresi bulunmuyorsa kullanılan gözlük yalancı bir karanlık etki oluşturur. Bu durumda; gözbebekleriniz onları koruyan, kalkan görevinde bir koruma filtresi var gibi kendini koruma altında hissederek büyürler. Bu durum büyümüş gözbebeklerinize zararlı ışınların doğrudan temas etmesine neden olur. Yani göz; korumasız sahte gözlük takmaktansa, kendini kısarak daha iyi koruyabilen bir duruma geçer. Hava geçişlerinin ve ışık değişimlerinin bolca yaşanacağı dönemde hem gözlerinizi yormamak hem de göz sağlığından olmamak adına yüksek koruyucu, blokaj özellikli güneş gözlükleri tercih etmelisiniz. Peki Serengeti gözlükleri sürüş sırasında ihtiyaçları karşıladı mı? Cavabı videomuzda!



ABONE OL : http://www.youtube.com/c/Carmedya Web sitemiz : http://www.carmedya.com/ Facebook : https://www.facebook.com/CarmedyaTV Instagram : https://www.instagram.com/carmedya/ Twitter : https://twitter.com/carmedya#gecesürüşgözlüğü#gecearaçsürüşgözlüğü#sürüşgözlükleri#sürüşgözlüğüantifar#güneşgözlüğüseçimi#güneşgözlüğücamicizikgiderme#güneşgözlüğüçizikgiderme#güneşgözlüğükoleksiyonum#güneşgözlüğücamıdeğiştirme#güneşgözlüğütemizleme#güneşgözlüğümodelleri



The post Gerçekten işe yarıyor mu? | Serengeti sürüş gözlüklerini denedik! appeared first on Carmedya.

Son Dakika » Otomobil » Haber Haber Yayın Tarihi :

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Erkenci Kuş Dizisinin Başrol Oyuncusu Can Yaman, Gözlerinden Ameliyat Oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Slimani'nin Kalitesine Güveniyor

Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu