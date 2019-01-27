Gerçekten Neye İhtiyacın Var? Tedx Konuşmamdan 1 Dk
12 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:49 Kaynak: Youtube
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