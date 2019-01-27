Son Dakika Haberleri: Gerçekten Neye İhtiyacın Var? Tedx Konuşmamdan 1 Dk

Gerçekten Neye İhtiyacın Var? Tedx Konuşmamdan 1 Dk

12 dakika önce

Tedx konuşmamın tamamını izlemek için: https: //goo.gl/tsnGiMAbone Olmak İçin: https: //goo.gl/sZvYO7Altyazı Eklemek için: https: //goo.gl/TFMtzj.

Tedx konuşmamın tamamını izlemek için: https://goo.gl/tsnGiM

Abone Olmak İçin: https://goo.gl/sZvYO7

Altyazı Eklemek için: https://goo.gl/TFMtzj

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:49 Kaynak: Youtube

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