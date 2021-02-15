'Gerçekten siz misiniz?' Berat Yenilmez'in şaşırtan değişimi - Son Dakika

'Gerçekten siz misiniz?' Berat Yenilmez'in şaşırtan değişimi

15.02.2021 07:32
'Gerçekten siz misiniz?' Berat Yenilmez'in şaşırtan değişimi, System.String[]

Zayıflamak için diyet ve egzersiz yapan Berat Yenilmez, 9 ayda 25 kilo verdi.

Zayıflamak için diyet ve egzersiz yapan Berat Yenilmez, 9 ayda 25 kilo verdi. "Ailece zayıfladık. Eşim de benimle birlikte diyete başladı ve 17 kilo verdi" diyen oyuncu, henüz istediği kiloya ulaşmadığını söyledi: "Hedefim var, 5 kilo daha vereceğim. Haftada üç gün kick boks, iki gün kardiyo yapıyorum. Yediklerime de olabildiğince dikkat ediyorum."

GERÇEKTEN SİZ MİSİNİZ?

Yenilmez, hayranlarının kendisini görünce şaşırdığını da anlattı: "Görenler 'Gerçekten siz misiniz?' diye soruyor."

"125 KİLOLUK HALİMLE ARTIK GÖRÜNMEK İSTEMEDİM"

Berat Yenilmez, Sağlığım İçin Her şey'e 9 aylık zayıflama sürecini anlatmıştı:

"Bir Barcelona seyahatimde, tartıldığımda 125 kiloya çıktığımı gördüm. Onun öncesinde de eşim Seda ile birlikte gezerken bir yerde oturan bir çift gördük. Arkadan baktığımızda 25-30 yaş aralığında olduğunu düşündüğümüz çift, döndüğünde yaşlarının oldukça ilerlemiş olduğunu gördük. Seda'ya 'eğer ben bu yaşa gelirsem böyle görünmek istiyorum' dedim. 125 kiloluk halimle görünmek istemediğimi söyledim. Seyahat dönüşü hayatımdan gereksiz olan her şeyi çıkardım; tatlıyı, karbonhidratı, akşam 7'den sonra yenilen yemekleri, gereksiz atıştırmaları, abur cuburu, cipsi… Sabah erken kalkıp düzenli bir kahvaltı, düzenli bir öğlen yemeği, spor, tenis, yürüyüş hayatımıza girdi. Akşam 7'den sonra artık yemek hayatımızda yok. 9 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık 25 kilo verdim. Eşim Seda da yaklaşık 10 kilo verdi."

"DAHA ÖZGÜVENLİ BİR ADAM OLDUM"

"Bunu artık bir yaşama şekli olarak kabul ediyoruz. '25 kilo verdim tamam artık görevim bitti' diye düşünmüyorum. Yemek şekliyle, sporla bu bizim hayatımızda yaşadığımız müddetçe devam edecek. Neler değişti? Bir kere daha özgüvenli bir adam oldum. Kıyafetlerimi giyerken üzerimde duruş şekli beni daha motive etti; daha mutlu etti diyebilirim. Sabah daha enerjik kalkıyorum ve horlamıyorum. Çünkü kilo horlama da yapıyordu. Artık o horlamam kalmamış eşimin söylediğine göre. Daha az yiyorum ve daha sağlıklı kalkıyorum sofradan. Bir ağırlık, şişkinlik olmuyor. Bağırsak sistemim daha düzenli çalışmaya başladı. En önemlisi, görsel anlamda aynada daha düzgün göründüğüm veya dışarıda özlediğim kıyafetleri giyebildiğim için de mutluyum."

'Gerçekten siz misiniz?' Berat Yenilmez'in şaşırtan değişimi

Berat Yenilmez, Barcelona, Kick Boks, Diyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Gerçekten siz misiniz?' Berat Yenilmez'in şaşırtan değişimi - Son Dakika Magazin


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