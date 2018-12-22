Son Dakika Haberleri: Gerçekten Zlatan Ibrahimovic Bir Çılgın mı & Onun Doktora İhtiyacı Var mı ?

Gerçekten Zlatan Ibrahimovic Bir Çılgın mı & Onun Doktora İhtiyacı Var mı ?

3 saat önce

Tüm zamanların en aykırı ve en egolu futbolcularından birisi olan Zlatan Ibrahimovic aynı zamanda çok sert bir futbolcudur da. Peki ama diğer futbolcuların aksine, neden Zlatan bu kadar agresif bir futbolcu?

Tüm zamanların en aykırı ve en egolu futbolcularından birisi olan Zlatan Ibrahimovic aynı zamanda çok sert bir futbolcudur da. Peki ama diğer futbolcuların aksine, neden Zlatan bu kadar agresif bir futbolcu?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:02 Kaynak: Youtube

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