Gerçekten Zlatan Ibrahimovic Bir Çılgın mı & Onun Doktora İhtiyacı Var mı ?
3 saat önce
Tüm zamanların en aykırı ve en egolu futbolcularından birisi olan Zlatan Ibrahimovic aynı zamanda çok sert bir futbolcudur da. Peki ama diğer futbolcuların aksine, neden Zlatan bu kadar agresif bir futbolcu?
Tüm zamanların en aykırı ve en egolu futbolcularından birisi olan Zlatan Ibrahimovic
aynı zamanda çok sert bir futbolcudur da. Peki ama diğer futbolcuların aksine, neden Zlatan bu kadar agresif bir futbolcu?
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:02 Kaynak: Youtube
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