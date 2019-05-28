Son Dakika Haberleri: Gercüş bağlarında ilaçlama çalışması
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Gercüş bağlarında ilaçlama çalışması

2 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağları ilaçlanıyor.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağları ilaçlanıyor.
İlçe merkezi ile köylerdeki üreticiler hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından bağlarındaki asma ağaçlarını küllenmeye karşı ilaçlama çalışması başlattı.
Bol yağış sayesinde yüksek rekolte beklediklerini belirten üreticilerden Zübeyir Akgün, "İnşallah bu sene üzüm bol olacak. Küllemeyi önlemek için ilaçlama yapıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:44 Kaynak: AA
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