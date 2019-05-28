Gercüş bağlarında ilaçlama çalışması
2 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağları ilaçlanıyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde üzüm bağları ilaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:44 Kaynak: AA
İlçe merkezi ile köylerdeki üreticiler hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından bağlarındaki asma ağaçlarını küllenmeye karşı ilaçlama çalışması başlattı.
Bol yağış sayesinde yüksek rekolte beklediklerini belirten üreticilerden Zübeyir Akgün, "İnşallah bu sene üzüm bol olacak. Küllemeyi önlemek için ilaçlama yapıyoruz." dedi.
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