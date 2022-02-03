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Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, öğrencileri ziyaret etti

03.02.2022 11:38
Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, öğrencileri ziyaret etti

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Halk Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Halk Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Günaydın, İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Öğrencilerle sohbet ettiklerini aktaran Günaydın, "Kütüphanede aktif şekilde AYT, TYT ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılayacağımızı belirtik." dedi. ??????????????

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Gündüz Günaydın, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika


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