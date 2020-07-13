Gercüş Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Gercüş ilçesininde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, belediye ekiplerinin Pınarbaşı Mahallesi 307.Sokak asfalt yapma çalışmasını yerinde izledi.

Asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğünü ifade eden Günaydın, ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Günaydın, şunları kaydetti:

"Özellikle vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Gercüş'te en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz."