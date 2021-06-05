Gercüş Belediyesi ilaçlama çalışmasına başladı - Son Dakika

Gercüş Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, koronavirüs ile mücadeleyle beraber rahat bir yaz geçirilmesi için çalışmaların artırıldığını söyledi.

Hayvancılığın yapıldığı mahallerde karasinek larvaları, diğer yerlerde ise sivrisinek larvalarının üreyeceğini kaydeden Günaydın, hayvan gübrelikleri, birikinti sular, çöp alanları ve sahası, Kırkat Göleti ile dere yataklarında ilaçlamaların aralıksız süreceğini aktardı.

Günaydın, ilaçların kalıcılık sürelerine bağlı olarak yıl boyunca devam edecek çalışmaların ekip sayısı arttırılarak süreceğini bildirdi.