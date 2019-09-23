Son Dakika Haberleri: Gercüş Devlet Hastanesi yeni yerinde hizmete başladı
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Gercüş Devlet Hastanesi yeni yerinde hizmete başladı

1 saat önce

Gercüş Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı.

Gercüş Devlet Hastanesi yeni yerinde hizmete başladı, System.String[]

Gercüş Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, yaptığı açıklamada, 30 yatak kapasiteli yeni hizmet binasının 7 bin 380 metrekare kapalı alan üzerine inşa edildiğini belirterek, binanın 2 bloktan oluştuğunu söyledi.

Son teknolojik cihazlarla donatılan sağlık tesisinde 4 yataklı yetişkin yoğun bakım servisi, 4 makineli hemodiyaliz ünitesi, röntgen odası, laboratuvar, 8 yataklı acil müşahede alanı, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) ünitesi, 2 ameliyathane, 2 TDL odası (Travay-doğum-lohusa) mevcut olduğunu aktaran Pamukçu, yatarak tedavi olan hastalar için odaların iki kişilik hazırlandığını belirtti.

Pamukçu, 2 dahiliye, kadın doğum, çocuk, anestezi, diş hekimi ve diyetisyen poliklinik odalarından oluşan yeni hizmet binasında 5 uzman doktor, 8 pratisyen doktor, 1 diyetisyen, 42 sağlık personeli ve 44 idari personelin görev yaptığını dile getirerek, amaçlarının sağlık alanında kaliteyi artırmak ve vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımını daha da kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.

Pamukçu, yeni hizmet binasının Gercüş halkına ve hizmet alacak tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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