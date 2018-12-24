Son Dakika Haberleri: Gercüş'e Mevsimin İlk Karı Yağdı

Gercüş'e Mevsimin İlk Karı Yağdı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Gercüş'e Mevsimin İlk Karı Yağdı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Gercüş'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. İlçede hava sıcaklığı da hissedilebilir derecede düştü. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:19 Kaynak: İHA

Sabah, Batman, Gercüş, Güncel
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