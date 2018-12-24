Gercüş'e Mevsimin İlk Karı Yağdı
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Gercüş'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. İlçede hava sıcaklığı da hissedilebilir derecede düştü. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:19 Kaynak: İHA
Meteorolojiden Yurdun Birçok Bölgesi İçin Kar Yağışı Uyarısı
Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi