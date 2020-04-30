Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi - Son Dakika

Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi

6 saat önce

Gercüş Halk Eğitim Merkezinde (HEM) maske üretiliyor.

Gercüş Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi, System.String[]

Gercüş Halk Eğitim Merkezinde (HEM) maske üretiliyor.

HEM Müdürü Ömer Aksu, usta öğreticiler ve kursiyerler ile maske üretimine başladıklarını söyledi.

Üretilen maskeleri, Gercüş Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Amirliği ekiplerine dağıtılacağını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Gercüş Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere talep edilen 5 bin maske üretimi için çalışma devam etmektedir. Bu bağlamda gönüllü personelimiz kurumumuzda gerekli hijyen koşullarına titizlikle uyarak maske dikimine başlamışlardır. Milli seferberlik ruhuyla bu sürece destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum"

Vefa Sosyal Destek Grubu, Ömer Aksu, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:22 Kaynak: AA


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