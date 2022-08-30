Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 12:18
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Gercüş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Gercüş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelek sunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Kaymakam Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Müslümcan Çiloğlan, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, İlçe Jandarma Komutanlığında Astsubay Çavuş Aynur Ceylan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaymakam Öztaş daha sonra tebrikleri kabul etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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