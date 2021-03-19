Gercüş ilçesinde "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Kaymakam Mevlüt Şekerci, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde halk pazarındaki denetimlere katıldı.
Şekerci, ilçe merkezindeki halk pazarında tedbirleri denetleyerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan ekipler, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanıp, yaşanmadığını denetimlerle aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA
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