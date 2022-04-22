Gercüş ilçesinde yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Gercüş ilçesinde yağmur duası yapıldı

22.04.2022 15:48
Gercüş ilçesinde yağmur duası yapıldı

Gercüş ilçesinde yağmur duası edildi.

Gercüş ilçesinde yağmur duası edildi.

İlçe Müftülüğünce yapılan çağrısıyla çiftçi ve vatandaşlar yağmur duası için Aksa Cami yanındaki alanda toplandı.

Yağmur duasına Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, müftülük çalışanları, çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

İlçe sakinlerinden İbrahim Gündüz, yaşadıkları kuraklık nedeniyle bağ ve bahçelerin olumsuz etkilediğini, bu yüzden yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

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Hisarcık, Çiftçi, Cami, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gercüş ilçesinde yağmur duası yapıldı - Son Dakika


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