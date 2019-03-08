Gercüş Kaymakamı Şekerci Kadınlara Karanfil Dağıttı
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Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
Gercüş
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
Şekerci Kadınlar Günü
nedeniyle ilçe pazarını ziyaret ederek, kadınlarla görüştü.
Kadınlara karanfil veren Şekerci, onların anlamlı gününü kutladı.
Kadınlar Şekerci'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:49 Kaynak: AA
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