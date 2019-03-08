Son Dakika Haberleri: Gercüş Kaymakamı Şekerci Kadınlara Karanfil Dağıttı

Gercüş Kaymakamı Şekerci Kadınlara Karanfil Dağıttı

51 dakika önce

Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Gercüş Kaymakamı Şekerci Kadınlara Karanfil Dağıttı, System.String[]
Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Şekerci Kadınlar Günü nedeniyle ilçe pazarını ziyaret ederek, kadınlarla görüştü.

Kadınlara karanfil veren Şekerci, onların anlamlı gününü kutladı.

Kadınlar Şekerci'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:49 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Gercüş, Güncel
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