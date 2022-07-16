Server Sinanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan tutuklandı.?

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı - Son Dakika

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