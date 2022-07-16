Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı - Son Dakika
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Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı

16.07.2022 21:24
Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı aracın çarptığı çocuk öldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı aracın çarptığı çocuk öldü. Kaymakam Sinanoğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanoğlu'nun idaresindeki 72 EP 436 plakalı cip, dün Batman-Diyarbakır kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptı.

Araç, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durdu. Kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü yaralandı.

Cipin çarptığı Çelik, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Kaymakam tutuklandı

Server Sinanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan tutuklandı.?

Sinanoğlu hakkında "alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı - Son Dakika

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