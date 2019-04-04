Son Dakika Haberleri: Gercüş Köy Yolunda Heyelan

Gercüş Köy Yolunda Heyelan

51 dakika önce

Gercüş köy yolunda heyelanBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Gercüş köy yolunda heyelan

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Aşırı yağışlardan dolayı Aydınlı köyü yolunda çökme ve heyelan oluştu. Ulaşıma kapanan yolun açılması için Gercüş Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. İl Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Aydınlı köy sakinleri ise bu yoğun ve aralıksız çalışmalarından dolayı Gercüş Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:45 Kaynak: İHA

Batman, Aydınlı, Gercüş, Güncel
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