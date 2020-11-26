Gercüş ovası koruma altına alındı - Son Dakika

Gercüş ovası koruma altına alındı

26.11.2020 16:32

Batman'ın Gercüş ilçesi, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'deki 25 ova büyük ova koruma alanı kapsamına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesi, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'deki 25 ova büyük ova koruma alanı kapsamına alındı. Bazı ovaların, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bazı ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi. Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibari ile ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanıma izni verilmiş alanlar kapsam dışı tutulacak. Karar gereği, büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar arasında Batman'da Gercüş ovası da yer aldı. Bazı ovaların, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(Serhan Öner/İHA)

Gercüş ovası koruma altına alındı
Gercüş ovası koruma altına alındı
Gercüş ovası koruma altına alındı
Gercüş ovası koruma altına alındı

Bayburt, Batman, Gercüş, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gercüş ovası koruma altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak
Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi         
17:08
Son Dakika: İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedildi Son Dakika: İBB'nin 6 bin yeni taksi projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedildi         
16:44
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı         
16:13
İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri marketi birbirine kattı         
15:50
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor         
15:29
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi         
15:00
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor         
14:44
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı         
13:57
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 17:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gercüş ovası koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei