Gercüş polisi yaya çizgilerini yeniledi - Son Dakika

Batman'ın Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından, yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştirildi.



Ramazan ayı ve korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar dışarı çıkmasa da Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polislerden Tahsin Acar ve Ahmet Eroğlu gönüllü olarak araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı. polisler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki yaya çizgileri yenileyerek, daha görünür hale getirdi. Vatandaşlar ise gönüllü çalışan trafik ekiplerine teşekkür etti.



Gercüş Belediyesinde görevli işçilerden Nevzat Demir, "Belediye olarak yaya geçitlerini boyuyoruz ve gördüğünüz gibi ilçemizde görevli trafik ekipleri de gönüllü olarak bizimle çalışıyor. Canı gönülden sabahtan beri bizimle çalışan trafik polislerine teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN