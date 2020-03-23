Gercüş polisinden korona virüse karşı anonslu önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gercüş polisinden korona virüse karşı anonslu önlem - Son Dakika

Gercüş polisinden korona virüse karşı anonslu önlem

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde güvenlik güçleri, korona virüs salgını nedeniyle sokak sokak gezip megafonlarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Gercüş polisinden korona virüse karşı anonslu önlem, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde güvenlik güçleri, korona virüs salgını nedeniyle sokak sokak gezip megafonlarla vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak sonrası Gercüş'te görevli polis ekipleri, cadde ve sokakları gezerek megafonlarla vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Dışarıda gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyaran polisler, yaşlıları evlerine gönderdi.

Sokakları dolaşan polisler araçlarından, "65 yaş ve üzeri sevgili hemşehrilerimiz evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yapıldı. - BATMAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:06 Kaynak: İHA

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