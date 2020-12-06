Gercüş sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Gercüş sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Gercüş yeni tip korona virüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamasında uygulanan sokağa çıkama kısıtlamasının cadde, sokak ve parkların boş kaldı.Tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda sıkı denetim yaptı.