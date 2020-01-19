Gercüş'te 13 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Gercüş'te 13 köy yolu ulaşıma açıldı
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Gercüş'te 13 köy yolu ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Gercüş'te 13 köy yolu ulaşıma açıldı.
Gercüş'te etkili olan kar dolayısıyla kapanan 13 köy yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu açıldı.
Yakıtlı Köy Muhtarı Hüseyin Güneş, zor şartlara rağmen özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.
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