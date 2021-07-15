Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

???????Program kapsamında Gercüş Kaymakamlığı'nda bekçi olarak görev yaparken terör saldırısı sonucu şehit olan Mehmet Ali Atılgan mezarı başında anıldı.

Daha sonra ilçedeki bazı şehit yakınları ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programlara Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.