Gercüş'te, "15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız Projesi"

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018-1 özel çağrı programı kapsamında uygulanan "15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız Projesi"ne katılan Dicle Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018-1 özel çağrı programı kapsamında uygulanan "15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız Projesi"ne katılan Dicle Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.



Makamda gerçekleşen görüşmede Kaymakam Şekerci projeye katılan öğretmen ve öğrencilerle tek tek ilgilendi.



15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini anımsatan Şekerci, "Ülkemizin birlik, beraberlik ve demokrasisine kasteden hain terör örgütüne karşı milletin dik duruşunun ve darbenin nasıl püskürtüldüğünün yerinde görülmesi faydalı olacaktır. Bu öğrencilerimizde demokrasi kültürünün oluşması için bir fırsattır." dedi.



Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Dicle Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Şimşek ve proje koordinatörü Çağatay Maraş'ı tebrik ederek, proje ekibini İstanbul'a uğurladı.

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