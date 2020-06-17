Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 2 ev, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan 1 kişi, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alınırken, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişinin oturduğu ev ile yanındaki 2 katlı ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.