Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman Gercüş'e bağlı Kömürcü köyünde 2 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Kömürcü köyü küme evleri No: 21 ve No: 46 adresli evlerde yaşayanlarda korona virüs tespit edildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından iki ev karantinaya alınırken, adreslere giriş çıkışlar yasaklandı. Evlerin bulunduğu bölgede güvenlik güçlerince önlem alınırken, filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı.