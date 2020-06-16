Gercüş'te 2 katlı ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gercüş Kaymakamlığı da yaptığı yazılı açıklamayla koronavirüs hastasının yaşadığı 2 katlı evin, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, eve giriş-çıkışların yasaklandığı bildirildi.

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