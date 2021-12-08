Gercüş'te 20 ton buğday ile 9 ton mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafında finanse edilen, "Batman Kaliteli Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında yüzde 75 hibeli 20 ton buğday ile 9 ton mercimek tohumu dağıtıldı.

İlçe Özel İdare bahçesinde düzenlenen törende konuşan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, dağıtılan 20 ton buğday ve 9 ton mercimek tohumunun çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

İlçede proje kapsamında 80 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli toplamda 29 ton buğday ve mercimek tohumu dağıttıklarını ifade eden Kaplan, çiftçilerden buğday ve mercimek ekiminde hassasiyet göstermelerini istedi.

Kaplan, tohumların ekiminden hasadına kadar gerekli tüm kontrollerinin teknik ekipler tarafından yapılacağını kaydetti.

Programa, Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, teknik personel ve çiftçiler katıldı.