Gercüş'te 2020 yılı kasım ayı olağan bütçe toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci'nin katılımıyla 2020 yılı kasım ayı olağan bütçe toplantısı yapıldı.

Şekerci ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Gercüş Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılında yapılan yatırımlar değerlendirilerek, 2021 yılı ve sonrasında yapılması planlanan köy yolları, içme suyu ve altyapı çalışmaları ile bu yatırımların tahmini bütçeleri görüşüldü.